Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Bolu’da baca sistemlerinin yapıldığı bir işyerinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bolu'da baca sistemlerinin yapıldığı bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ve itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca sistemlerinin yapıldığı iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bacayı ve çatıyı tutuşturdu. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı fark eden işyeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yürütüldü. Kazan dairesinin çatısında hasar meydana geldi.

Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Son Haberler
Kuveyt'ten Lübnan'a 40 tonluk yardım uçağı
Kuveyt'ten Lübnan'a 40 tonluk yardım uçağı
Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü can verdi
Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü can verdi
Dubai çikolatası çaldı özür diledi
Dubai çikolatası çaldı özür diledi
Kuşların göç edecekleri yol ve göç etme zamanlarıyla ilgili uzman görüşleri
Kuşların göç edecekleri yol ve göç etme zamanlarıyla ilgili uzman görüşleri
Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu
Trafiğe kapalı yola girdi: Dere yatağına uçtu