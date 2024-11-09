Kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Bolu'da baca sistemlerinin yapıldığı bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ve itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca sistemlerinin yapıldığı iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bacayı ve çatıyı tutuşturdu. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı fark eden işyeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yürütüldü. Kazan dairesinin çatısında hasar meydana geldi.