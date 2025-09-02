Kazana giren işçi hayatını kaybetti

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) faaliyet gösteren Boytek boya fabrikasında çalışan Ferdi H. boya kazanına düşen parçayı almak için kazana girdikten bir süre sonra zehirlenerek bayıldı.

Ferdi H.’yi baygın gören M.D., Ferdi H.’yi kurtarmaya çalıştığı esnada kimyasaldan etkilenerek bayıldı. İki işçiyi kazanda baygın gören diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, M.D. itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kazandan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Diğer işçi Ferdi H. Kazandan çıkarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.