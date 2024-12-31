Kazanan Beşiktaş olsun

Beşiktaş Jimnastik kulübü 36. başkanı Serdal Adalı oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 13158 üye oy kullandı. Bu rekor katılımla camia kulübe iyi günde de kötü günde de sahip çıktığını herkese göstermiş oldu. Dışarda buz gibi bir hava varken, kongre adeta demokrasi şöleni gibi alev alev yanarken katılanların içini ısıttı. Ufak tefek istenmeyen görüntüler ortaya çıksa da her şey Beşiktaş'a yakışır şekilde gerçekleşti. Başkanlık için yarışan Serdal Adalı toplam 25 sandıkta da rakibi Hüseyin Yücel'i geçmeyi başardı. Serdal Adalı 8901 oy alırken, Hüseyin Yücel 3637 oy aldı. Serdal Adalı tarihi bir zafer elde etti. Kongre üyeleri Hasan Arat yönetiminin devamı gibi gördükleri Hüseyin Yücel ve yönetimine okkalı bir tokat vurdu. Belirsizlik ortadan kaldı. Beşiktaş'ın seçilmiş bir başkanı ve çözülmesi gereken ciddi sorunları mevcut. Seçilen yeni yönetim zaman kaybetmeden mazbatasını alıp göreve başlamalı. Kaybedecek bir saniyeleri bile yok. Kulüp inanılmaz derece borçlu bir halde. Futbolcuların ödenmeyen maaşları, transfer taksitleri gibi maddi sorunlar dağ gibi birikti. Yeni yönetimin taraftara, futbolculara ve teknik ekibe moral ve özgüven aşılaması gerekiyor. Futbol takımına acil takviye şart. Bu buzdağının görülen yüzü. Ara transfer dönemi açılmak üzere, ama acele edilmemesi gerekiyor. Hasan Arat ve yönetim kurulunun aceleci davranarak düştükleri hatalara (bilerek veya bilmeyerek) düşmemek gerekiyor. Gelen hocalar, oyuncular, buhar olan milyonlar ve kulübün düştüğü durum. Gerekirse devre arasında transfer yapılmasın. Önümüzdeki sezonun hocası şimdiden belirlenerek, hocanın oyun planına uygun isimler belirlenerek sezon sonunda akılcı bir şekilde transferler yapılmalı. Beşiktaş'ın çöpe atacak 1 kuruşu bile yok. Seçim geride kaldı, camianın birlik ve beraberliğe ihtiyaçı var. Serdal Adalı'nın başkan seçildikten sonra söylediği ilk cümleleri çok önemli buluyorum; “Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım.” Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tam da bu, birlik ve beraberlik. Serdal Adalı ve yönetimine başarılar diliyorum. Umarım Beşiktaş'ın birleştirici gücü olur.