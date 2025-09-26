Kazananlar – Kaybedenler

Ucube Tek Adam Rejimi: Verdik yetkiyi, gördük etkiyi. Kaybetti.

Parlamenter Rejim: Mumla arar olduk. Kazandı.

Demokrasi: Anayasa ve demokrasi rafa kaldırıldı. Kaybetti.

Faşizm: İninden çıktı. Kazandı.

Yargı: Adalet terazisi siyasetin elinde tartı, tarafsızlık ve bağımsızlık lafta kaldı. Kaybetti.

Siyasi yargı: Kararlarıyla öne çıktı, gücünü artırdı. Kazandı.

Mehmet Şimşek: Vaatleri mutfak yangınını söndüremedi. Kaybetti.

Enflasyon: Halkın cebini boşalttı, mutfağı yaktı. Kazandı.

İsrail ve Netanyahu: Soykırımcılığı tescil oldu. Kaybetti.

Filistin ve Gazze: 65 bin şehit verdi ama teslim olmadı. Kan ve gözyaşına boğuldu ama onurlu duruşu ile gönülleri fethetti. Tanıyan ülke sayısı rekor kırdı. Kazandı

Özgür Özel: Değişimi başardı. Kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Partisini iktidara taşıyamadı. Kaybetti.

CHP’li muhalifler: Saray’ın CHP’yi bölme hedefini ıskaladı. Kaybetti.

CHP Genel Merkezi: Muhalifleri yargısız, savunmasız bırakıp ihraç etti. Kaybetti.

İYİ Parti: Meclis komisyonuna katılmadı. Kazandı.

CHP: Meclis komisyonuna katıldı, şartları kabul görmedi. Kaybetti

Emekli: Ay sonunu getiremiyor, maaşı yetmiyor. Kaybetti

İşsiz: Her gün umutla kapı çalıyor ama eli boş dönüyor. Kaybetti.

Asgari ücretli: Alın teriyle çalışıyor ama enflasyona yeniliyor. Kaybetti.

Rant düzeni: Krizin ve adaletsizliğin ortasında bile ayrıcalıklarla öne çıkıyor. Kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan;

Siyasi Yasaklı olmasına rağmen 2002 seçimlerine AKP’yi Genel Başkanı olarak katıldı. YSK’nın göz yummasıyla hukuksuz şekilde iktidar yaptı. Kazandı. FETÖ’cülerle devlet içinde paralel yapı kurdu, Ergenekon- Balyoz kumpaslarının savcısı oldu, yine seçildi: Kazandı. Devlet sırlarının Fotoculara verilmesi için Kozmik Oda’yı açtırdı, yargılanmadı. Kazandı. Usulsüz işlemle aldığı fotokopi diploma ile cumhurbaşkanı adayı oldu. Kazandı. 2018- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YSK tüm itirazlara rağmen fotokopi diplomayı geçerli saydı. Kazandı. Mühürsüz oylarla YSK’ya rejim değiştirtti. Şahsım anayasası yaptırdı. Kazandı. “Faiz sebep enflasyon sonuç” masalına milleti inandırdı, oy aldı enflasyon rekor kırdı. Kazandı. Büyük Kahraman Maraş depreminde Erdoğan’ın çıkardığı İmar aflarının da etkisi ile binlerce kişi canını, malını kaybetti. Kazandı. 2007’de anayasaya koyduğu, 2010 ve 2017’de aynı kalan, “Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne rağmen YSK’nın “tam kanunsuzluk” kararı ile 3. Kez aday oldu. Kazandı.

Çekirge 9 kez sıçradı.

CHP: Özgür Özel liderliğinde 31 Mart 2024 yerel seçiminde 1. Parti oldu. Kazandı.

AKP: Erdoğan liderliğinde İlk kez 2. Parti oldu. Kaybetti.

Sonuç:

Türkiye'de yaşanan siyasi tablo işte budur.

Bu tablo, Erdoğan iktidarının hem iç ve dış siyasette hem de ekonomide iflas ettiğinin tablosudur.

23 yıllık AKP iktidarının iflas ettiğinin görüntüsü işte budur.

Sonuçta Türkiye, adalet, ekonomi ve siyasi krizle karşı karşıya.

AKP ve Erdoğan için “Metal Yorgunluğu” dönemi 31 Mart 2024’te bitti.

O gün “Çöküş Dönemi” başladı.