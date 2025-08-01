Kazanç hayali kuranları soydular! 1,5 milyon liralık vurgun

Kaynak: DHA
Kazanç hayali kuranları soydular! 1,5 milyon liralık vurgun

Sosyal medya üzerinde 1,5 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılar ifade sonrası tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşları daha fazla kazanç elde etme vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ödeme linklerine yönlendirip, verilen hesaplara para gönderilmesini sağladığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, Sakarya, Nevşehir, Mersin ve Antalya'da 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 cep telefonu, 8 SİM kart ve 15 banka kartı ele geçirildi. Vatandaşları toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 5 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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