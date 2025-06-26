Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

AKSA Enerji grubunu içinde bulunduran Kazancı Holding’te miras kavgası başladı.

Kazancı Holding bünyesinde yer alan AKSA Enerji grubunda kardeşler arasında miras nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Mehmet Kazancı, kardeşi Cemil Kazancı'nın usulsüzlükle çoğunluk hisselerini ele geçirdiğini iddia ederek, holding binasına kendisini kilitledi.

kazanci2.webp

MEHMET KAZANCI’NIN İDDİALARI

Kavacık’taki holding binasından çıkmayan Mehmet Kazancı, Alzheimer hastası olan babasından hisselerin alındığını ve mağdur durumda olduğunu belirtti. TELE1’e konuşan Kazancı, genel kurul toplantısının ardından binadan çıkmama kararı aldığını söyledi ve polislerin kapıya geldiğini aktardı. Kazancı, "Ben holdingin ortağı olarak mal paylaşımı için mücadele ediyorum. Babam Alzheimer hastası ve durumu nedeniyle genel kurulda geçersizdir diye notumu düştüm. Kardeşim hastalığından faydalanarak çoğunluğu ele geçirdi. Binayı terk etmiyorum, polis çağırdılar, ben de çağırdım" dedi.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Kazancı, Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada, sahte hisse devri yaşandığını belirterek "Bir Rizeli olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istiyorum" dedi.

POLİS EKİPLERİ HOLDİNG ÖNÜNDE

Kazancı'nın ihbarı sonrası polis ekipleri holding binasının önünde hazır bulundu. Mehmet Kazancı, polisin kendisini dışarı çıkarmak istediğini ancak kendisinin direnç gösterdiğini ifade etti.

KAZANCI’DAN ÖLDÜRÜLME İDDİASI

Mehmet Kazancı, TELE1’e yaptığı başka bir açıklamada ise hisselerine el konulmaya çalışıldığı gibi hayatının da tehlikede olduğunu ileri sürdü. "Planlı şekilde hisselerime çöktükleri gibi beni öldürmeye çalışabilirler. İlaçlarımı vermiyorlar, su verirken zehirleyebilirler. Her şeyin sorumlusu kardeşim ve adamlarıdır. Komiserler bu konuşmaları dinliyor" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Arsuz’da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Arsuz’da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Nişanlısını kafasından vurdu, kaçarken yakalandı
Nişanlısını kafasından vurdu, kaçarken yakalandı
Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi
Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi
Fatih'te TIR köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı
Fatih'te TIR köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı