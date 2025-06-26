Kazancı Holding’de görülmemiş miras kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi

Kazancı Holding bünyesinde yer alan AKSA Enerji grubunda kardeşler arasında miras nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Mehmet Kazancı, kardeşi Cemil Kazancı'nın usulsüzlükle çoğunluk hisselerini ele geçirdiğini iddia ederek, holding binasına kendisini kilitledi.

MEHMET KAZANCI’NIN İDDİALARI

Kavacık’taki holding binasından çıkmayan Mehmet Kazancı, Alzheimer hastası olan babasından hisselerin alındığını ve mağdur durumda olduğunu belirtti. TELE1’e konuşan Kazancı, genel kurul toplantısının ardından binadan çıkmama kararı aldığını söyledi ve polislerin kapıya geldiğini aktardı. Kazancı, "Ben holdingin ortağı olarak mal paylaşımı için mücadele ediyorum. Babam Alzheimer hastası ve durumu nedeniyle genel kurulda geçersizdir diye notumu düştüm. Kardeşim hastalığından faydalanarak çoğunluğu ele geçirdi. Binayı terk etmiyorum, polis çağırdılar, ben de çağırdım" dedi.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Kazancı, Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada, sahte hisse devri yaşandığını belirterek "Bir Rizeli olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istiyorum" dedi.

POLİS EKİPLERİ HOLDİNG ÖNÜNDE

Kazancı'nın ihbarı sonrası polis ekipleri holding binasının önünde hazır bulundu. Mehmet Kazancı, polisin kendisini dışarı çıkarmak istediğini ancak kendisinin direnç gösterdiğini ifade etti.

KAZANCI’DAN ÖLDÜRÜLME İDDİASI

Mehmet Kazancı, TELE1’e yaptığı başka bir açıklamada ise hisselerine el konulmaya çalışıldığı gibi hayatının da tehlikede olduğunu ileri sürdü. "Planlı şekilde hisselerime çöktükleri gibi beni öldürmeye çalışabilirler. İlaçlarımı vermiyorlar, su verirken zehirleyebilirler. Her şeyin sorumlusu kardeşim ve adamlarıdır. Komiserler bu konuşmaları dinliyor" ifadelerini kullandı.