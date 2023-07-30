Kazanın ardından telefona sarıldı. Bir yandan ağladı bir yandan özür diledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Yaralı halde babasını telefonla arayan sürücü defalarca özür diledi.

KAYNAK: İHA
Kazanın ardından telefona sarıldı. Bir yandan ağladı bir yandan özür diledi

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 K 4399 plakalı otomobil sürücüsü virajı alamayarak yokuş yukarı çıkan şehir içi minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları patlarken, otomobil sürücüsü yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralı halde direksiyon başındayken babasını telefonla arayarak kaza yaptığını ağlayarak anlatıp özür diledi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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