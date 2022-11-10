10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı

Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı

Zeytinburnu sahil yolunda kaza yapan 2 otomobil köprü korkuluklarını da kırarak su dolu dereye uçtu. Şans eseri su dolu dereye otomobiller tekerleklerinin üzerine düştü. Otomobillerin içindeki 4 kişi sudan korunmak için araçların tavanına çıktı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken otomobiller vinçle dereden çıkarıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 05:14
Takip Et

Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı

Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı
+
Aa
-

Kaza, Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, otomobili sıkıştırdı. Daha sonra birbirine giren 2 otomobil köprü korkuluklarını kırarak dereye uçtu. Aşırı süratli olan ve kazaya sebebiyet veren otomobil olay yerinden kaçarken dereye uçan otomobiller şans eseri lastiklerin üzerine düştü. Su dolu derenin içinde kaybolan otomobillerin içindeki toplam 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri 4 kişiye ayakta müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazaya karışan aracın içindeki 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SUDAN KORUNMAK İÇİN OTOMOBİLLERİN TAVANINA ÇIKTILAR

Dereye uçan otomobillerin içindeki 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktılar. Korku dolu anlar yaşayan kazazedeler otomobil tavanında yardım beklediler. Olay yerine gelen polis ekipleri kazazedeleri sakin olmaları ve korkmamaları için teselli etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

SULAR ALTINDA KALAN OTOMOBİLLER GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Su dolu dereye uçan otomobilleri kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Köprü üzerinden derenin içine merdiven kuran itfaiye ekiplerinden 2 kişi derenin içine girerek otomobilleri vince bağladı. Vinçle dereden çıkarılan otomobillerin içinden sular aktı. Güçlükle çıkarılan otomobiller çekici ile kaza yerinden götürüldü.

Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
2
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
3
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
4
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
5
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
6
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
7
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿İran sokaklarında protestolar yeniden alevlendi
﻿İran sokaklarında protestolar yeniden alevlendi
﻿İran sokaklarında protestolar yeniden alevlendi
﻿Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı
﻿Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı
﻿Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: 4 kişi mahsur kaldı
﻿Biden'dan 2024 için 'adaylık' mesajı: Niyetim var
﻿Biden'dan 2024 için 'adaylık' mesajı: Niyetim var
﻿Biden'dan 2024 için 'adaylık' mesajı: Niyetim var
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
﻿Zelenskiy: Düşman iyi niyet jestleri yapmaz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.