Kazaya karışan TOGG hurdaya döndü: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

TOGG marka araç, Aksaray’da kavşakta bir başka otomobil ile çarpışarak hurdaya döndü.

Olay, gece saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı Toptancılar Sitesi kavşağında yaşandı. Öğrenilen bilgilere göre, sürücü belgesi olmayan Mert Can V. tarafından kullanılan binek araç ile Elif T. idaresindeki TOGG marka elektrikli araç kavşakta çarpıştı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarparak ancak durabildi.

TOGG marka aracın neredeyse hurda haline geldiği kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Fatih T., Zeynep Sahra T., Hacı Hakan T., Mouazollah R., Zabıhollah İ. dahil toplam 7 kişi yaralandı.

İhbarı değerlendiren yetkililer olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledilirken, genel durumlarının stabil olduğu bildirildi.

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