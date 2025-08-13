Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Erzurum'da otomobilin refüje çarpıp karşı yöne geçerek takla attığı kazada Gülseda Onay'ın (18) ardından sürücü 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nasuh Akura da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Erzurum- Tortum kara yolunun 34'üncü kilometresinde kırsal Karagöbek Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Şenkaya ilçesi yönüne giden Nasuh Akura idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, mahalle girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle refüje çarparak karşı yola savruldu.

Taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura metrelerce sürüklendi. Kazada, sürücü Akura ile yanındaki Gülseda Onay yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Ardahan'dan Erzurum'a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı.

Erzurum'dan sevk edilen ambulanslara alınan sürücü Nasuh Akura Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülseda Onay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden sürücü Nasuh Akura da bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!

Son Haberler
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı