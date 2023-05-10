Kazaya müdahale eden polis aracına başka otomobil çarptı

Samsun'un Kavak ilçesinde kazaya müdahale eden polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kazaya müdahale eden polis aracına başka otomobil çarptı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Murat Erdoğan'ın kullandığı 55 AFM 426 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde yolun kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Kazaya müdahale için gelen Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, araçlarını emniyet şeridine park ederek güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada Hamza Yaman idaresindeki 53 KA 798 plakalı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada Hamza Yaman ile yanında bulunan Hatice ve Recep Yaman yaralandı.

Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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