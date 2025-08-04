Kazaya sebep oldu nasılsınız dedi kayboldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; F.U. yönetimindeki 38 GE 913 plakalı araca yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki 06 BC 1655 plakalı taşıt, ışıkta durmayarak kazaya neden oldu.

Kazanın sonrasında karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.'ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda; Yenimahalle’de bir apartmanın bahçesinde yakalanan K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu tespit edildi. K.Ç. görevliler tarafından gözaltına alındı.