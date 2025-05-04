Kazaya yapan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kazaya yapan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Berat Ç.(20) yönetimindeki 16 BLL 711 plakalı motosiklet, önünde seyreden sürücü Müslüm E.(45) yönetimindeki 16 BIL 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre N.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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