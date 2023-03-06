Kazayağı otunun yararları Nelerdir?

Görüntüsünden de anlaşılacağı üzere kazayağı otu, otsu bir bitki. Ispanakgiller familyasına aitt. Kazayağı otu 160 cins ve 2400 tür içeren bu familyaya ait otlardan yalnızca biri. Bilimsel adı Chenopodium aslında ama kaz ayağına benzer bir görüntüye sahip olduğundan halk arasında -yani bizim aramızda- kazayağı otu olarak bilinegelmiş. Yapraklarının diziliş şekli eğrelti otunu anımsatsa da genel itibariyle maydanoza oldukça benzeyen bir bitkir.

Bazı yörelerde farklı isimler verilen kazayağı otu: kazyak, gazyak, -kazayağının kazayak ve kazyak şeklinde kısalması- deli maydanoz ve alan maydanozu olarak bilinmekte.

Ana vatanı orta ve kuzey Amerika’nın güneyidir. Zamanında bu bitkinin papazlar tarafından Avrupa’ya getirildiği söyleniyor. Mevsimi kış aylarında başlayıp ilkbaharın sonlarına dek devam eden bu bitki, bağırsaktaki tenya ve solucanların yok edilmesinde etkisi olduğundan solucanotu veya tenyaotu olarak da bilinmektedir.

Kazayağı otunun yenen kısımları körpe sapları ve sert ve kart saplarından ayrılmış yeşil yapraklarıdır. Güzelce yıkadığınızdan emin olduğunuz temiz durumdaki bitkiyi kazayağı otu yemeği, kazayağı otu turşusu, kazayağı otu salatası, kazayağı otu böreği ve kazayağı otu köftesi versiyonlarında mutfağınızda pişirebilir ve yiyebilirsiniz.



İŞTE KAZAYAĞI OTUNUN YARARLARI

Karaciğer hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

Kadınların regl döneminin düzene girmesinde katkısı olduğu bilinmektedir.

Taze olarak mevsiminde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçer.

Tahriş olan yerleri onararak cildinizin yenilenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahiptir, mide ülseri tedavisinde fayda sağlar.