Kazayağı otunun bilinmeyen yararları

Editör: Erkavim Yıldırım

Kaz ayağı otu Ispanakgiller familyasına ait ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yetişme özelliğine sahip. Latince ismi chenopodium olan ve yapraklarının kazayağına benzerliğiyle dikkat çeken kazayağı otu, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen yabani otlu bir türdür.

Kazayağı otunun anavatanı olarak Orta ve Kuzey Amerika’nın güneyi öne çıkar. Yaprakları ve tohumları yenilebilir formda olan bitki özellikle Hindistan’da gıda ürünü olarak piyasaya sürülür.

Türleri arasında çok fazla çeşitlilik olan kazayağı otu, bir yabani ot olarak kabul görür. Çeşitli mutfak kullanımları içeren Kuzey Hindistan gibi bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen ve özellikle şişman tavuk veya beyaz kaz ayağı olarak bilinen bir kaz ayağı türü olarak kabul edilir. Yaprakları genellikle ıspanak gibi kullanılır, sık sık buharda pişirilir ve köri, çorba gibi ürünlere eklenir veya patates, soğan ya da dolmalarla birlikte servis edilir. Yaprakları ise geleneksel Afrika tıbbında kullanılacak şekilde tüketilir.

KAZAYAĞI OTU NEYE İYİ GELİR?

Yabani otsu bitki olan ve çok fazla çeşidi bulunan kazayağı otu, içerisindeki oleum chenopodili bileşeni aracılığıyla solucan ve tenyaları yok etme noktasında faydalıdır.

Antibakteriyel özellikler gösteren ve yüksek oranda C vitamini barındırması ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan kazayağı otunun faydaları şunlardır:

Ülser tedavisine yardımcıdır

Cilt sağlığını destekler, oluşan tahriş ve yaralara iyi gelir

Saçtaki kepek sorunlarını çözmede etkilidir

Karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir

Vücuda dinçlik verir

Bağırsaktaki solucan ve tenyaları yok eder

Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı korur

Mide sağlığını korumaya destek olur

İdrar söktürücüdür

Boğaz ağrısı semptomlarını azaltır

Dalak büyümesinin önüne geçebilir.

Yüksek tansiyon tedavisinde destekleyici rol oynar

Kalp hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir

Bunların yanı sıra en öncelikli özelliği olarak içindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda verdiği dinçlik ve enerjidir. Bağışıklık sistemini hastalık ve virüslerden koruyarak daha güçlü hissetmenizi sağlar. Ayrıca fiziksel faydalarıyla birlikte ruhsal olarak insanın kendisini iyi hissetmesi konusunda etkili olduğu söylenir.

KAZAYAĞI OTU NASIL PİŞİRİLİR VE KULLANILIR?

İçeriğindeki vitamin, mineral ve antibakteriyel özellikler sayesinde bağışıklık sisteminden cilt yapısına kadar birçok faydasıyla dikkat çeken kazayağı otunun bazı kullanım formları söz konusudur. Kazayağı otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır. Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür.

Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür. Elde ettiğiniz kazayağı otu yapraklarını 10 dakika suda kaynatarak çay şeklinde içebilirsiniz. En doğal halini elde etmek istiyorsanız aktarlardan kazayağı otu temin edebilirsiniz.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Kazayağı otunun bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Düzenli ilaç kullanan ve kronik hastalığı olan insanların bitkiyi doktor kontrolünde kullanması veya hastalığı ve ilaca bağlı herhangi bir yan etki oluşmaması için kesmesi gerekir. Ayrıca kazayağı otunu kesinlikle bilmeden ve tek başına toplamamanız önerilir. Zehirli bir ot olan baldıran otuyla benzer bir bitki olan kazayağı otu, bilinçsiz bir şekilde toplandığında zehirlenmeye ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu yüzden kazayağı otunu güvenilir yerlerden temin etmelisiniz.

Kazayağı Otu Kimler Kullanmamalı?

Kazayağı otu, bilinçsiz ve aşırı doz olarak tüketilirse karaciğer ve mide zararlarına yol açabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde tüketilmesi önerilir. Ayrıca baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü de meydana gelirse kazayağı otunu normale dönene kadar bırakın.