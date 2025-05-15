Kazayı film gibi izlediler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar, vaktin gece yarısı olmasına aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı yolun üst kısımdan meraklı gözlerle izlediler.


Kaza, İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw455005-01.jpg

Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken, vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler. Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Evine giderken önüne ayılar çıktı
Evine giderken önüne ayılar çıktı
Kontrolden çıktı, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı
Kontrolden çıktı, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı
Aydın’da uyuşturucuya 15 tutuklama
Aydın’da uyuşturucuya 15 tutuklama
Altın tekrar ne zaman yükselişe geçecek? Zafer Ergezen: Bu seviye görülmeden zor
Altın tekrar ne zaman yükselişe geçecek? Zafer Ergezen: Bu seviye görülmeden zor
CHP'nin Silivri mitingde cep telefonu hırsızlığı kamerada
CHP'nin Silivri mitingde cep telefonu hırsızlığı kamerada