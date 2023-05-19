Kazayı görüp yavaşladı, arkadan gelen otomobil çarptı

Çarpma sonucunda yaralanan sürücü Tamer Türkmen, eşi Ferah Türkmen (45) ve oğulları Mehmet Türkmen (15), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 BOS 035 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kazayı gören R.K. yönetimindeki 34 GRE 712 plakalı araca ise Tamer Türkmen (50) idaresindeki 52 FT 623 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, Tamer Türkmen'in yanı sıra eşi Ferah Türkmen ve oğulları Mehmet Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Lüks spor araç kaza sonucunda hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.