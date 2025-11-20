Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Santral yönünden Cumhuriyet Parkı istikametine rampa aşağı seyreden F.Ç. idaresindeki motosiklet, rögar kapağının üzerinden geçerken kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptı. O sırada kaza anına tanıklık eden bir motosikletli de kontrolünü kaybedip devrildi.



Park halindeki araca çarpan F.Ç. isimli motosikletli genç kız yaralanırken, kazayı anbean gördüğü esnada kaza yapan motosikletli ise olayı yara almadan atlattı.



Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.