Kazayı yapan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazayı yapan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı

Afyonkarahisar- Konya kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonrası 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün birinin 14 yaşında bir çocuk olduğu iddia edildi.

Kaza, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S,(69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ehliyeti bulunmayan M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, (63), K.K, (59) M.K, (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazayı yapan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı

Kazayı yapan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı

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