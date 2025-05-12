Kazdağları’nda feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazdağları’nda feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Balıkesir’de arazi aracı şarampole devrildi. Off-road tutkunu Onur Yavaş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit-Yenice yolunda, 10 KA 432 plakalı arazi aracı şarampole devrildi. Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle takla atan araçta Onur Yavaş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A., Edremit ve Yenice’deki hastanelere kaldırıldı; bazılarının durumu ağır.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Onur Yavaş’ın off-road tutkunu olduğu, daha önce Kazdağları’nda benzer bir kazada yaralanarak engelli kaldığı öğrenildi.

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