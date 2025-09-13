Kazı sırasında su borusu patladı. AVM otoparkını su bastı

Kadıköy’de iş makinesi, kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı. AVM otoparkına su doldu.

Kadıköy’de iş makinesi, kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911732-270929.jpg

Fışkıran sular, cadde ve yakınlarında bulunan AVM otoparkına dolarken sürücüler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911733-270929.jpg

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911730-270929.jpg

Caddede yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi. Borunun patlamasıyla caddeye akan su, alışveriş merkezinin otoparkına doldu.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911731-270929.jpg

Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını güçlükle otoparktan çıkarmaya çalıştı.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911729-270929.jpg

İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlağın onarımı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911726-270929.jpg

Olay nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu, trafik kısa süreli aksadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911727-270929-001.jpg

