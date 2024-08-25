Kazım Karabekir’in kızını gördü. Sahneden atladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Yavuz Biçer
Kazım Karabekir’in kızını gördü. Sahneden atladı

Ünlü sanatçı Kıraç'ın Konya Akşehir’de düzenlenen konserde Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir'in elini sahneden atlayıp koşarak öpmesi dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Kıraç, Konya Akşehir’de düzenlenen konserde büyük bir sürprize imza attı.

Türk bayrağı desenli kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, millî duyguları coşturan “Kerkük’ün Zindanı” adlı şarkıyı seslendirdi.

Konserin en anlamlı anlarından biri ise Kıraç’ın, Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir ile tanışması oldu.

Şarkısının ardından sahneden inen sanatçı, Timsal Karabekir’in yanına giderek saygıyla elini öptü.

Bu anlamlı buluşma, izleyicilerden büyük alkış alırken, Kıraç’ın milli değerlere olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kazım Karabekir Paşa'nın hatırasını yaşatmanın önemine değinen Kıraç, bu anın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

"Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızıyla tanışmak ve elini öpmek benim için unutulmaz bir anı oldu" diyen sanatçı, konser boyunca izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Sanatçı Kıraç, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen bir konserde sahne aldı.

Konser sırasında, Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir'in de izleyiciler arasında olduğunu fark eden Kıraç, sahneden inerek Timsal Karabekir'in yanına koştu ve saygıyla elini öptü.

Bu hareket, izleyiciler arasında büyük beğeni topladı ve alkışlarla karşılandı.

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