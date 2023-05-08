Kazımcan Karataş ligde 16 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş, ligde 16 maç sonra ilk 11'de görev alarak formasına kavuştu.

Kazımcan Karataş ligde 16 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; sol bekte Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.

KAZIMCAN KARATAŞ LİGDE 16 MAÇ SONRA 11'DE
Teknik Direktör Okan Buruk sol bekte tercihini Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'tan yana kullandı. Kazımcan son olarak Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile oynanan maça 11'de başlamış ve daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle ligde 16 maç sonra 11'de görev aldı.
Galatasaray, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

TRİBÜNLER DOLDU
Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçında da tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Taraftarlar ayrıca tribünlere, 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon', 'Yıldırmasın sizi hiçbir güç. Hedef 23', 'Şampiyonluklar senin ruhunda var' ve 'Buraya kadar siz getirdiniz. Şampiyonluk kupasını kaldıracak yine sizlersiniz' pankartları astı. (İHA)

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