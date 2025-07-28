Kazımcan Karataş'ı ezeli rakip istiyor!

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Kazımcan Karataş'ı ezeli rakip istiyor!

Galatasaray'da sol bek rotasyonunun derinliği nedeniyle yeni sezonda fazla süre şansı bulması beklenmeyen Kazımcan Karataş için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için ilk girişimlerine başladı. Geride kalan sezonu Rusya Ligi ekiplerinden Orenburg'da kiralık olarak geçiren Kazımcan, istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.

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Cimbom'da sol bek pozisyonu için Derrick Köhn, Eren Elmalı Ismail Jakobs'un bulunması, Kazımcan'ın forma şansını azaltıyor. Bu nedenle oyuncunun düzenli olarak süre bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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