Kazımcan Karataş'ı ezeli rakip istiyor!

Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için ilk girişimlerine başladı. Geride kalan sezonu Rusya Ligi ekiplerinden Orenburg'da kiralık olarak geçiren Kazımcan, istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...

Galatasaray'da ayrılığı başkan açıkladı! Dünya yıldızı gidiyor

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Cimbom'da sol bek pozisyonu için Derrick Köhn, Eren Elmalı Ismail Jakobs'un bulunması, Kazımcan'ın forma şansını azaltıyor. Bu nedenle oyuncunun düzenli olarak süre bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Süper Lig devinden Artem Dovbyk harekatı!

Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!