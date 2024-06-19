Kazuko Shiraishi 93 yaşında öldü

Modern Japon “beat şiiri"nin önde gelen isimlerinden, özellikle caz müziği eşliğinde dramatik okumalarıyla tanınan Kazuko Shiraishi hayatını kaybetti.

Eserlerinin Tokyo'daki yayıncısı Shichosha, bugün yaptığı açıklamada, Amerikalı şair ve çevirmen Kenneth Rexroth'un "Japonya'nın Allen Ginsberg'i" olarak adlandırdığı Shiraishi'nin 14 Haziran'da kalp yetmezliğinden öldüğünü belirtildi.

Shiraishi, henüz 20 yaşındayken Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nden yeni mezun olduğunda, Japonya'nın savaş zamanı yıkımının sürrealist bir tasviri olan "Tamago no Furu Machi" ile şöhrete kavuşmuştu.

Kendine özgü uzun siyah saçları ve teatral duruşuyla, sessiz, iddiasız Japon kadına ilişkin tarihsel stereotiplere meydan okumuştu. Shiraishi şiirinde "Hiçbir zaman pembe gibi bir şey olmadım" dizelerini “Çocuğun kız olduğu / sonunda şafağa gittiği / bu yol bozuk” diye bitiriyordu.

Shiraishi verdiği röportajlarda Joan Miro, Salvador Dali ve John Coltrane'den fazlasıyla etkilendiğini sıklıkla dile getiriyordu. Sergilediği şiir performanslarıyla dünya çapındaki şiir festivallerinde yer aldı. Eserlerini Sam Rivers ve Buster Williams gibi caz büyüklerinin ezgileriyle hatta Coltrane'in ruhuna saygı duruşu niteliğindeki serbest nazımla okudu.

Shiraishi, Kanada'nın Vancouver kentinde dünyaya geldi ve çocukluk yaşlarında ailesiyle Japonya'ya döndü.

Shiraishi'nin bazen tuhaf ya da erotik olan kişiliği ve buna sıkı sıkıya bağlı şiirleri, Japonya'nın "haiku" ve "tanka" adı verilen geleneksel şiir kurallarını alt üst ederek yerine modern ve keşfedilmemiş bir yol çizdi.

Yıllar geçtikçe eserleri geniş çapta ünlendi ve yabancı dillere çevrildi. Shiraishi şiir ve performansları kadar özellikle Ginsberg'in eserleriyle ne kadar başarılı bir çevirmen olduğunu da kanıtlamıştı.

Shiraishi'nin ailesi, onu sadece aile üyelerinin katıldığı sadece bir törenle toprağa verdi. Kocası Nobuhiko Hishinuma ve kızı hayranlarının gösterdiği ilgiye teşekkür ettikleri bir mesaj yayınladılar.