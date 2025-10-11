Karabük Üniversitesi (KBÜ) araştırmacıları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak yeni nesil bir enerji depolama sistemi geliştiriyor. TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında desteklenen projede, batarya ve süperkapasitör özelliklerini bir araya getiren "supercapattery" teknolojisi üzerinde çalışılıyor.



Proje kapsamında Kurşun Selenyum Sülfür (PbSeS) tabanlı hibrit sistemler geliştiriliyor. Aktif karbonla birleştirilen bu yapılar, yapay zekâ yardımıyla optimize edilerek daha hızlı, verimli ve uzun ömürlü hale getirilecek. Supercapattery teknolojisinin; elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine, taşınabilir cihazlardan giyilebilir teknolojilere kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor.



Projenin yürütücülüğünü KBÜ’den Doç. Dr. Satiye Korkmaz üstleniyor. Ekibinde KBÜ’den Dr. Selçuk Alparslan Avcı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Dr. Ertuğrul Ceyran ve Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. İshak Afşin Kariper yer alıyor.



Doç. Dr. Korkmaz, projenin hem bilimsel hem de yerli teknoloji üretimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, ekip üyelerinden Dr. Selçuk Alparslan Avcı ise yapay zekâ sayesinde cihaz tasarımlarının daha kısa sürede ve daha yüksek verimle geliştirildiğini söyledi.



Proje, Türkiye’nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi hedefliyor.