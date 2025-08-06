KCK’lı elebaşı, açılım anlaşmasını ifşa etti! 2 isim verdi…

Medya Haber TV'ye konuşan Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yollayarak, "Bahçeli’nin sözünün arkasında durması gerekir." dedi. Karasu, Bahçeli'nin 'umut hakkı' istemine dair, "Devlet Bahçeli o açıklamayı Erdoğan'la anlaşarak yaptı" ifşasında bulundu.

TİYATRO OYUNU DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip Meclis’e davet ettiği teröristbaşı Öcalan’a ‘örgütü fesih ettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni açılım tiyatrosunu başlatmıştı. Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perdesi terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla devam etti.

BAHÇELİ'YE MESAJ

Tiyatro oyunu Meclis’e taşındı. Komisyonda isim ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu oldu. Sürece dair terör örgütü KCK’nın eli kanlı üst düzey ismi Mustafa Karasu, Bahçeli’ye mesaj yolladı.

"DEVLET BAHÇELİ O AÇIKLAMAYI ERDOĞAN'LA ANLAŞARAK YAPTI"

Terörist Karasu Bahçeli’ye şu mesajda bulundu;

"Devlet Bahçeli açıkça şunu söyledi: “Örgütünü feshetsin, silahlı mücadele eden vazgeçsin, Umut Hakkı pratikleşsin” dedi. Hatta “Gelsin, Meclis'te konuşsun” dedi. Meclis'te konuşmasına cesaret edemediler. Yoksa Önderlik, PKK’nin feshedilmesinin, silahlı mücadelenin durdurulmasının nedenlerini ve neden yapıldığını daha doğru izah ederek kamuoyuna anlatabilirdi. Bunu yapmadılar ama Devlet Bahçeli, “Umut hakkı devreye girer” dedi. O zaman Devlet Bahçeli’nin sözünün üzerinde durması gerekiyor. Yani herkesten önce Devlet Bahçeli'nin bu konu üzerinde durarak umut hakkının pratikleşmesini, gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor. Bu sadece Devlet Bahçeli'nin verdiği bir söz değildir. Devlet Bahçeli o açıklamayı Erdoğan'la anlaşarak yaptı."

Karasu, bu açıklamaların yalnızca Bahçeli’nin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan mutabakatın sonucu olduğunu iddia etti.