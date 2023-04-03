Kebabiye hangi hastalıklara iyi gelir

Son yıllarda Türkiye'de de sıklıkla tüketilen kebabiye, ''kebabe'' ve ''Hindistan eriği'' adıyla da bilinmekte. Şekli fasulyeye benzeyen bitki hem ilaç hem de baharat olarak kullanılıyor. Çekirdeği son derece sert olup parlak bir görünüme sahip.

Hindistan dışında Pakistan, Endonezya ve Malezya'da da yetiştirilen bitki çiğnenerek tüketilebiliyor. Bunun dışında çayı da demlenebilen kebabiye, keçiboynuzu ve bal ile birlikte de yenebiliyor. İşte Kebabiyenin yararları:



Mikropları öldürür: Bağırsaklardaki kötü bakterileri öldürür, sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlığı giderir.



Sıcak tutar: Kebaniye tozunun yeni keşfedilen faydalarından biri de sıcak tutması. Bu nedenle kış aylarından çok daha sık aralıklarla tüketilmesi öneriliyor.



Mide yanmasına iyi gelir: Yemeklerden sonra midesi yanan ya da ekşiyen kişiler kebabiye çiğneyebilir.Ses kısıklığına geçirir: Kebabiye bitkisinin en büyük faydalarından biri ses kısıklığına iyi gelmesi. Bu nedenle bitkiye halk arasında ''müezzin ilacı'' denmektedir.



Soğuk algınlığına iyi gelir: Gribal enfeksiyonu en kısa ve doğal yoldan geçirmek isteyenler düzenli aralıklarla kebabe bitkisini tüketebilir.



Boğaz ağrısına birebirdir: Özellikle bal ile birlikte tüketildiğinde boğaz ağrısını çok kısa bir sürede geçirir.



Şişen bademcikleri indirir: Kebabiye, keçiboynuzu tozu ile birlikte tüketildiğinde şişen bademcikler kısa bir sürede iner.



Öksürüğü keser: Kebabiye tozu boğazı rahatlattığı gibi kuru ve inatçı öksürükleri de keser.



Ağrı kesicidir: Doğal bir anti-biyotik olarak nitelendirilen kebabiye, baş ve eklem ağrılarına da iyi geliyor.



Ağız kokusunu giderir: Tıpkı karanfil gibi kebabiye de ağız kokusunu gidermede etkilidir.

Aft yaralarını geçirir: Ağızda, diş etlerinde ve damaklarda çıkan aftları geçirir. Diş eti çekilme riskini de azaltan kebabiye ağız sağlığı için düzenli aralıklarla tüketilmelidir.



İştah açar: Kebabiye bitkisini çiğnemek, iştah açar. Özellikle yemekten birkaç saat önce çiğnenmesi tavsiye edilir.







