Keban Baraj Gölü’nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA
Keban Baraj Gölü’nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da serinlemek için girdiği Keban Baraj Gölü’nde kaybolan şahsın cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra bulundu.


Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde Ahmet Işık (45), girdiği Keban Baraj Gölü’nde kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Keban Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Işık’ın cansız bedenine ulaştı. Işık’ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Haberler
Galatasaray süreyi kullanırsa Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da olmayacak
Galatasaray süreyi kullanırsa Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da olmayacak
27 Euroya Tahammül Edemeyen Zihniyet
27 Euroya Tahammül Edemeyen Zihniyet
Biz Ne İstiyoruz?
Biz Ne İstiyoruz?
Dünyaya diz çöktüren Türkler
Dünyaya diz çöktüren Türkler
SESSİZ ÇIĞLIK
SESSİZ ÇIĞLIK