Kebap diye afiyetle yedikleri bakın ne çıktı. 5 yıldızlı otelde kendilerine ziyafet çektiklerini zannediyorlardı...

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kebap diye afiyetle yedikleri bakın ne çıktı. 5 yıldızlı otelde kendilerine ziyafet çektiklerini zannediyorlardı...

Antalya Kemer'de bulunan ve 2 kişinin bir gece için 6 bin 820 TL ödeyerek kaldığı İmperial Sunland Otel'de müşterilere servis edilen edilen adana kebap harcında bile kanatlı eti bulundu. Bakanlık ünlü oteli de ifşa etti.

Antalya denilince akla tatil geliyor. Özellikle yaz aylarında deniz ve güneşin tadını çıkartmak isteyenler tatil yörelerindeki otellere dünyanın parasını ödeyerek kalıyor.

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Kış sezonunda bulunduğumuz bu aylarda bile Tarım ve Orman Bakanlığı "Güvenilir Gıda" listesini güncelleyerek vatandaşı kandıran markaları ifşa etti. Bu markalar arasında yer alan Antalya Kemer'deki İmperial Sunland Otel de yer aldı.

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Sezon olmamasına rağmen 2 kişi bir gecelik konaklama için lüks otele 6 bin 820 TL ödüyor. Yaz aylarında bu rakam adeta uçuyor. Emekli ve asgari ücretle geçinenlerin imrenerek baktığı otelde kalanlar ise otelin bakımsızlığından ve pisliğinden yakınıyor.

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Bu otelin tanıtımı yapılan yerde yapılan yorumlara da yansıyor. Çoğu kişinin odaların pisliği ve bakımsızlığından yakınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İmperial Sunland Otel'den de gıda örnekleri aldı. Yapılan incelemeler sonunda servis edilen adana kebap harcında da kanatlı eti bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı "Güvenilir Gıda" listesini güncelleyerek vatandaşı kandıran markaları arasında giren kaldığı İmperial Sunland Oteli de ifşa etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı marka ve işletmelerin yaptığı usulsüzleri ifşa etmeye devam ediyor. Güvenilir Gıda internet sitesinde yapılan güncelleme ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi.

BAHARATLARDAN YABANCI MADDE ÇIKTI

8 Ocak tarihli listede son olarak Garanti Baharat'ın kırmızı toz biber ürününde domates tespit edildiği bilgisi yer aldı. Balbis Baharat'ın ve Agah Baharat markalarının kekik ürünlerinde yabancı madde bulundu. Şanlı markasına ait yoğurtlarda ise nişasta tespit edildi.

DANA ETİ DİYE KANATLI ETİ YEDİRMİŞLER!

Kayseri'deki Ada Izgara/Uysallar Köfte'nin ızgara köftesinde kanatlı eti bulundu. Adana'daki Et Balık Süt Ürünleri ve Et Balık Sarıçam şubesinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Aydın Efeler'de faaliyet gösteren Efe Organic'in natürel zeytinyağında tohum yağı çıktı. Ege Olivia'nın zeytinyağında ve Saklıvadi'nin riviera zeytinyağında da yine tohum yağı bulundu. Çamoluk markasının geleneksel yağ diyerek sattığı üründe ise bitkisel yağ tespit edildi.

Öte yandan Kahramanmaraş'taki Safir Baklava'da yer fıstığı çıkması ise pes dedirtti.

İşte bakanlığın ifşa listeleri:

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İmperial Sunland Otel için kalan müşterilerin yaptığı bazı yorumlar:

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