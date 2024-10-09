Kebap yerine kalp yedirmişler! Sahtekar markalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla, taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünler "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde günlük olarak paylaşılıyor. Listede, gıda hileleri açık bir şekilde markaların adlarıyla birlikte duyuruluyor.

LİSTE YENİDEN GÜNCELLENDİ

Son olarak, 8 Ekim tarihli güncellemeyle kekik, bal, sucuk, çiğ adana, bitkisel macun ve zeytinyağı gibi ürünlerde yapılan hileler belirtildi.

ÇİĞ ADANADA KALP

Özellikle zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddeleri ve çiğ adanada sakatat gibi (kalp) uygunsuz içerikler tespit edildi.

İşte gıda sahtekarlığı yapan firmalar ve ürünleri: