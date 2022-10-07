Keçi sütünün bilinmeyen faydaları

Keçi sütü öncelikle kalp ve cilt sağlığı açısından tam not alabilen bir ürün. Faydalarını, ne işe yaradığını, kullanım alanlarını ve içeriği hakkında bilgileri sizler için derledik.



Keçi sütü anne sütüne en benzer süt çeşidi. İçerdiği bol A vitamini sayesinde cildin yenilenmesini sağlıyor ve sivilce ile aknelere iyi geliyor.

İnek sütü gibi alerjik riski pek fazla yok. Bu nedenle alerji kaynaklı riskleri ortadan kaldırıyor.



Keçi sütü tam bir kalsiyum deposu. İçeriğinde inek sütünden daha fazla kalsiyum bulunuyor. Özellikle bebeklerin gelişimine büyük oranda katkı sağlıyor.

Kemik gelişiminde üstün rol sağlıyor.

Boşaltım sisteminin en önemli organlarından biri olan bağırsaklar keçi sütü ile temizleniyor. Keçi sütü kullanarak bağırsaklardaki enfeksiyonları ve mikropları temizlemek mümkün…



Keçi sütü damar sertleşmesinin önüne geçiyor. Ayrıca kansızlığı da önlüyor. Damarlara iyi gelen keçi sütü dolayısıyla kalbe de iyi geliyor.

Kabızlık, hazımsızlık ve sindirim sistemindeki sorunlarının düşanı olan keçi sütü içerğindeki laktoz sayesinde besin ürünlerinin sindirilmesine yardımcı oluyor…

İçindeki yağ asitleri sayesinde kötü huylu kolesterolün adeta kalkanı olan keçi sütü ileri derecede kalp dostu…



Keçi sütünde kalsiyum, çinko ve selenyum bulunuyor. Bu nedenle beyin gelişimine destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar keçi sütünün Parkinson ve diğer nörodejeneratif rahatsızlıkların önüne geçtiğini ortaya çıkardı.

Keçi sütünde bulunan B1 ve B2 vitaminleri sayesinde stres-gerginlik ve sinir gibi durumlar ortadan kalkıyor.

Başta egzama olmak üzere birçok hastalığa şifa olan keçi sütü insan sağlığı için oldukça yarar sağlıyor. Düzenli olarak kullanılan keçi sütü sayesinde insan özellikle varisler, egzama, sindirim bozukluğu ile astım derdine çare buluyor.

Ülsersavar olarak bilinen keçi sütü, Laktoz değeri düşük olduğu için sindirim sistemine adeta kalkan oluşturuyor.