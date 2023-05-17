Keçiboynuzu her derde şifa

Editör: Naim Arıoğlu

Keçiboynuzu zengin bir fosfor, demir ve kalsiyum kaynağıdır. Fosfor, kronik yorgunluğun giderilmesinde çok yardımcı çünkü enerji metabolizmasının anahtarı.

Keçiboynuzu ürünlerindeki ‘gallik asit’in hem anti-alerjik, hem de hafif analjezik etkiye sahip. Üstelik "teofilin"adını verdiğimiz bir madde içeriyor. Bu madde çay içince kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor, solunumu destekliyor ve bronşları açıyor.

Bahar yorgunluğuyla mücadelede ise özel bir önemi var keçiboynuzunun. Astım, bronşit, saman nezlesi, sinüzit gibi alerjinin tetiklediği bütün hastalıklar bir miktar artış gösterir bahar dönemi. Hastalık düzeyinde olmayan hafif derecedeki alerjik reaksiyonlar, kendini yalnızca "yorgunluk, halsizlik" olarak gösterir bazen ve kişi buna "bahar yorgunluğu" der geçer.