Keçiören Belediyesi birim müdürlerine mevzuat eğitimi

Kaynak: İHA
Keçiören Belediyesi birim müdürlerine mevzuat eğitimi

IHAAnkara'nın Keçiören Belediyesinde görevli birim müdürlerine mevzuat eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birim müdürlerine yönelik mevzuat eğitimi verildi. Keçiören Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitim programında birim müdürlere mevzuat değişiklikleri, yeni düzenlemeler ve uygulama süreçleri, yetki devri ve imza yetkisi yönergesine dair bilgiler aktarıldı.

Kamu hizmetlerinde şeffaflık ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı için personel eğitimine önem verdiklerinin ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Düzenlediğimiz bu eğitimlerle mesai arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacak bilgiye sahip olacak ve belediyemizin kurumsal işleyiş süreçlerini daha etkili yönetme imkanı bulacaklar" dedi.

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