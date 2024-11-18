Keçiören Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere yönelik rehberlik semineri düzenledi

Kaynak: ANKA
Keçiören Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere yönelik rehberlik semineri düzenledi

ANK(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Tepebaşı Eğitim Merkezi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, sınav sistemi ve sınava hazırlık süreci ile ilgili rehberlik semineri düzenledi.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Eğitim Merkezi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, sınav sistemi ve sınava hazırlık süreci ile ilgili rehberlik semineri düzenledi.Tepebaşı Eğitim Merkezi rehberlik öğretmenleri tarafından iki oturumda gerçekleştirilen seminerde, ilk oturumda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi tanıtılırken ikinci oturumda ise 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı hakkında bilgi verildi.

Başarıyı artıracak ipuçları ele alındı

Öğrencilerin lise ve üniversiteye giriş sınavlarına daha verimli ve bilinçli bir şekilde hazırlanmaları amacıyla düzenlenen seminerde YKS ve LGS'nin yapısı, sınav stratejileri, zaman yönetimi ve yerleştirme puanlarına testlerin etkisi detaylı şekilde öğrencilere anlatıldı. Ayrıca sınav kaygısını yönetme, etkili çalışma teknikleri ve başarıyı artıracak ipuçları gibi başlıkları ele alan uzman eğitmenler, sınav sürecinin sadece bilgiye dayalı olmadığını, aynı zamanda doğru bir planlama ve okuduğunu anlama becerisi gerektirdiğine dikkat çekti. Motivasyon artırıcı önerilerin de sunulduğu seminer, öğrencilerin sınav süreçlerine daha bilinçli bir şekilde başlangıç yapmalarına imkan sağladı.

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