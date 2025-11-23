Keçiören Belediyesi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında belediye bünyesinde staj yapacak meslek ve Anadolu meslek lisesi öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda yürütülen program, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Eğitim kapsamında, 115 öğrenciye işe uyum süreci doğrultusunda kurumun yapısı, birimleri ve hizmet alanları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

STAJYERLERE İŞ SAĞLIĞI ANLATILDI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Neslihan Kocakaya ile İşyeri Hekimi Murat Ekincioğlu, stajyer öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği ile kurumun görev alanları ve sorumluluklarına ilişkin sunum yaptı. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, iş kazalarının önlenmesi, ekipmanların doğru kullanımı ve sağlık ile güvenlik işaretleri gibi temel konular detaylı şekilde ele alındı.

Staj süresince dikkat edilmesi gereken hususların kapsamlı biçimde aktarıldığı programda, öğrencilerin bilgi ve farkındalık seviyesinin artırılması hedeflendi. Eğitim sonunda yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavında ise öğrenciler bilgilerini pekiştirmiş oldu.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen bireyler olarak, Cumhuriyet’imizin değerlerini yaşatacak olan gençlerimizin yetişmesine katkı sunmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Keçiören Belediyesi olarak, staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerimize kapılarımızı açarak onların mesleki gelişimlerine destek olmayı sürdürüyoruz. Gençlerimiz staj sürelerinde hem mesleki deneyim kazanacak hem de yerel yönetimlerin işleyişini yakından tanıma imkânı bulacak. Eğitimlerin tüm stajyerlerimiz için verimli geçmesini temenni ediyor, hepsine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.