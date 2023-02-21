Keçiören Belediyesi'nden depremzedelere kesintisiz psikososyal destek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi bünyesinde görev yapan psikolog ve yaratıcı drama eğitmenleri tarafından depremzede çocuklara yönelik başlatılan psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belediye bünyesindeki Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi, Keçiören Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi ve Ali Özdemir Spor Salonu Misafirhanesi'nde konaklayan çocuklara bulundukları tesislerde, evlerde konaklatılan ailelere ise talepleri doğrultusunda Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nde hizmet veriliyor.

Çocuklara yönelik psikososyal destek programının yanı sıra hikaye okuma saati, yaratıcı drama, satranç, abalone ve zeka oyunlarını içeren çeşitli etkinliklerle afetzedelerin sosyalleşmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca, çocuklar için Anıtkabir'e ve Keçiören'de bulunan Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Estergon Kalesi'ne geziler düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe dışında konaklayan depremzedelerin de Aile Terapi Merkezi'nden destek alabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimiz, çiçek ve meleklerimiz için ne yapsak az. Belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde konaklayan vatandaşlarımız ve meleklerimiz için psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Depremin birey üzerinde bıraktığı tahribatı en aza indirmek ve insanımızı toplumumuza sağlıklı bir şekilde kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."