Belediye'den ücretsiz servis hizmeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye'den ücretsiz servis hizmeti

Keçiören Belediyesi öğrencilerin sosyalleşmesi ve yerinde öğrenmesi için sağladığı ücretsiz servis hizmeti, okullardan gelen talepler üzerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere gezi ve çeşitli etkinliklere gidebilmeleri için talep edilen servis hizmetini vermeye devam ediyor. Öğrenciler gezinin düzenleneceği noktalara güvenli bir şekilde götürülüyor ve gezinin tamamlanmasıyla birlikte tekrar okullarına bırakılıyor.

Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel gezilerde herhangi bir ulaşım mağduriyeti yaşanmaması için ücretsiz servis hizmeti sunduklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara sunduğumuz her türlü hizmet aynı zamanda geleceğimize bir yatırımdır" dedi.

Veliler servis hizmetinden memnun olduklarını söyleyerek Özarslan'a teşekkür ettiler.

Son Haberler
Pendik açıklarında bir gemide yangın çıktı
Pendik açıklarında bir gemide yangın çıktı
Köy Kültür Evi’nden görme engelliler için kapak bağışı
Köy Kültür Evi’nden görme engelliler için kapak bağışı
Göztepe'de son dakika belirsizliği! Durumu kontrollerin ardından netleşecek
Göztepe'de son dakika belirsizliği! Durumu kontrollerin ardından netleşecek
Ünlü gazeteciden Bahçeli’yi çok kızdıracak soru: Kimlerden ilham almış olabilir
Ünlü gazeteciden Bahçeli’yi çok kızdıracak soru: Kimlerden ilham almış olabilir
Türk Hava Yolları'na APEX'ten üç ödül
THY üç ödül birden kazandı