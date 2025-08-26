Keçiören’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ceza sürprizi

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kalaba Kent Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte, milli mücadelenin ruhunu yaşatırken binlerce vatandaşı Ceza konserinde buluşturacak.

Keçiören’de 30 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan Zafer Bayramı coşkusu ilçeye yayılacak. Büyük Taarruz’un yıl dönümünde düzenlenecek özel programda, Kalaba Kent Meydanı’nda Türk rap müziğinin öncü isimlerinden Ceza sahne alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tüm vatandaşları kutlamaya davet ederek, “30 Ağustos milletimizin bağımsızlık destanı, birlik ve inançla yazılmış en büyük zafer... Bu gurur gününde Keçiören tek yürek olacak; Keçiörenli elinde bayrağımız, yüreğinde coşkuyla meydana koşacak. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

