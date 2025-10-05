Keçiören'de düzenlenen “Sokak Oyunları Festivali”nde çocuklar neşeli bir gün geçirdi

Keçiören Belediyesi ile Sokak Oyunları Federasyonu iş birliğiyle “Sokak Oyunları Festivali” düzenlendi. Festival alanı, çocukların neşesi ve heyecanı ile renkli görüntülere sahne oldu. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara uçurtma ve topaç gibi nostaljik hediyeler verildi. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Geleneksel sokak oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Çocuklarımız hem eğlendi hem de geçmişten gelen değerlerimizi yaşattı. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim için en büyük ödül. Keçiören’de her zaman ailelerimiz ve çocuklarımız için böyle keyifli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.