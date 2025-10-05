Keçiören'de düzenlenen “Sokak Oyunları Festivali”nde çocuklar neşeli bir gün geçirdi

Kaynak: ANKA
Keçiören Belediyesi ile Sokak Oyunları Federasyonu iş birliğiyle, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını yeniden canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla “Sokak Oyunları Festivali” düzenlendi. Yeşiltepe Pazar Yeri’nde gerçekleştirilirken etkinlik boyunca çocuklar seksek, yumurta yarışı, halat çekme, çuval yarışı, at tut atışı, misket, ip atlama ve topaç gibi geleneksel oyunlarda doyasıya eğlendi.

Keçiören Belediyesi ile Sokak Oyunları Federasyonu iş birliğiyle “Sokak Oyunları Festivali” düzenlendi. Festival alanı, çocukların neşesi ve heyecanı ile renkli görüntülere sahne oldu. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara uçurtma ve topaç gibi nostaljik hediyeler verildi. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Geleneksel sokak oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Çocuklarımız hem eğlendi hem de geçmişten gelen değerlerimizi yaşattı. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim için en büyük ödül. Keçiören’de her zaman ailelerimiz ve çocuklarımız için böyle keyifli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

