Keçiören'de kaza sonrası tekme ve yumruklu kavga kamerada

Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLA ÇARPTI

Gece saatlerinde, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, alkollü olduğu iddia edilerek park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın ardından aracın sahibi ile sürücü arasında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine küfürlü ifadelerle saldırırken, kısa süre sonra tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladılar.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavga eden tarafları ayırarak gözaltına aldı. Olay sırasında yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay ANLARI ÇEVREDEKİLERİN KAMERASINA YANSIDI

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücü ve araç sahibi arasındaki tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi, polis müdahalesi ve gözaltılar yer aldı.