Keçiören’de kurban alanları için başvurular başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde kurulacak kurban satış alanına başvurular başladı.

Keçiören’de kurulacak kurban satış alanına başvurular açıldı. Başvurular, Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliği’ne, 2 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar yüz yüze yapılacak.

BELGELERİN ASLINI GETİRMEK ZORUNLU

Kurban satış yeri başvurusu sırasında esnaftan, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf, kurbanlık hayvan listesi, bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak işletme tescil kaydı (hayvanların kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösterir belge) ve kurban satış yeri ücreti ödeme belgesi istenecek. Kurbanlık olarak satışa getirilen dişi hayvanlar için “damızlık olamaz” raporuna bakılacak, aksi halde satış alanına alınmayacak.

ÇADIRLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Esnafın satış yapacağı çadır yerleri kura ile belirlenecek. Kura, 6 Mayıs Salı saat 13.30’da komisyon tarafından Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak ve 7 Mayıs Çarşamba günü kurban satış çadırları kurulmaya başlayacak. Kurban alanına büyükbaş hayvan girişi, 30 Mayıs Cuma günü saat 00.00’a kadar; küçükbaş hayvan girişi ise 3 Haziran Salı günü 00.00’a kadar yapılacak. Belirlenen tarihler dışında kurban alanına hayvan girişi yapılamayacak.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen üreticiler, 0312 361 10 81 - 444 52 76 numaralardan yetkililere ulaşabilecek.