Keçiören’de pazarlara sıkı denetim: Zabıta iş başında!

Zabıta ekipleri, fiyat şeffaflığı, etiketlerin açıkça yazılması, tezgahların temiz ve düzenli olması gibi konularda pazar esnafını denetledi. Terazilerin doğruluğunu da kontrol eden ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu.

Etiketsiz satış yapan veya vatandaşları mağdur edebilecek uygulamalarda bulunan esnafa cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin, vatandaşın sağlığını ve bütçesini korumak amacıyla yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Pazarlarımız, hemşehrilerimizin en çok tercih ettiği alışveriş alanlarının başında geliyor. Bu nedenle burada güvenli ve hakkaniyetli bir ortamın sağlanması bizim için çok önemli. Yaptığımız denetimler sayesinde vatandaşımızın bütçesi ve sağlığı korunuyor, esnafımız da kurallara uyma noktasında özen gösteriyor. Amacımız asla ceza kesmek değil; ancak vatandaşımızın hakkını ve sağlığını tehlikeye atan her türlü olumsuzluğa göz yummayacağız! Pazarlarımızdaki huzur ve güvenli alışverişin devamı için denetimlerimiz kesintisiz sürdürecek” dedi.