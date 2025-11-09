TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'ne konuk etti. Ligde zor günler geçiren ve eksi puanla son sırada yer alan rakibi karşısında Ankara ekibi çok rahat bir karşılaşma çıkardı.

5'te Diouf'un ceza sahasına gönderdiği topu alan Roshi sağ ayağıyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi. 12'de fark ikiye çıktı. Roshi'nin ceza sahasına yerden pasında Diouf, sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Fernandes, hata yapmadı ve skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarıda goller devam etti. 46'da Diouf'un ceza sahasına yerden gönderdiği topta Oğuzcan tabelayı 4-0 olarak değiştirdi. 55'te İbrahim'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Diouf, sağ ayak içiyle sol köşeye vurdu. Fark 5'e çıktı.

Kalesinde 5 gol gören Adana Demirspor, rakibinin baskıyı azaltmasıyla arka arkaya bulduğu imi golle farkı üçe düşürdü. 62'de Salih Kavrazlı, penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 70'de yine Salih Kavrazlı, serbest vuruşta skoru 5-2'ye getirdi. Bundan sonra Ankara ekibi tekrar üstünlüğü ele aldı. 72'de fark tekrar dörde yükseldi. Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 89'da Ali Akman'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Fernandes maçın skorunu 7-2 olarak ilan etti. Aldığı galibiyetle Keçiörengücü puanını 17 yaptı. Adana Demirspor ise -17 puanda ve son sırada.