Keçiörengücü 'Barış Alper Yilmaz yanlış değil' dedi

Galatasaray’ın takımda tutmak istediği Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi NEOM’un yaptığı rekor teklif gündemdeki sıcaklığını korurken, milli yıldızın sonraki satışından pay alma hakkına sahip olan Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BARIŞ ALPER'İ SATMALI"

Barış Alper'in satılması gerektiğini savunan Sedat Tahiroğlu, "Galatasaray'ın bence Barış Alper Yılmaz'ı satması gerekir. Bu saatten sonra Barış'ın satılmaması iki tarafa da zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir daha bu rakam hiçbir futbolcuya gelmez. Barış'ın alacağı para, Galatasaray'ın alacağı para. Bizim alacağımız para da var. Ancak kimse bizi aramıyor. Kimse bizimle konuşmuyor. Barış Alper Yılmaz'da bizim de emeğimiz var." ifadelerini kullandı.