Keçiörengücü İstanbul'dan transfer yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, hücum hattına tecrübeli bir takviye yaptı.

Junior Fernandes resmen Keçiörengücü'nde

Başkent temsilcisi, son olarak Esenler Erokspor’da forma giyen 37 yaşındaki Şilili futbolcu Junior Fernandes’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes’e kulübümüze ‘hoş geldin’ diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.”

Geçen sezon 36 maçta 13 gol atmıştı

Fernandes, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig’de 36 maçta 13 gol kaydederek takımının hücum hattında en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor ve Başakşehir formaları giymişti

Yeni sezonda tecrübesiyle Keçiörengücü’nün hücum hattına liderlik etmesi beklenen Fernandes, daha önce Süper Lig’de de Alanyaspor ve Başakşehir formaları giymişti.