Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor’a gol olup yağdı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçta ilk gol 8. Dakikada geldi. Camara'nın sağ taraftan ortasında Dembele, topun gelişine çektiği şutla fileleri havalandırdı. 23. dakikada ev sahibi sağ kanattan Traore ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun son çizgiden çevirdiği topla kale önünde buluşan Camara meşin yuvarlağı ağlara gönderek farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Keçiörengücü’nün golleri ikinci yarıda da devam etti. 49. dakikada Keçiörengücü'nün Süleyman ile kullandığı köşe vuruşunda Arda, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi. 57. dakikada Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda Arda, kafa vuruşuyla golü kaydetti ve fark 4’e çıkardı.

60. dakikada soldan gelişen atakta paslaşmaların ardından top Dembele'de kaldı. Dembele çalımlarla kaleye sokuldu ve topu ağlarla buluşturdu ve takımının 5. golünü kaydetti.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Ezeh, uzaklardan attığı şutuyla fileleri havalandırdı ve farkı 6’ya çıkardı. 90. dakikada Ezeh'nin ortasıyla buluşan Görkem Bitin, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi.