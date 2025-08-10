Keçiörengücü'nden net tavır! Galatasaray ile pazarlık yapmayız

Galatasaray'a Suudi Arabistan ekibi NEOM tarafından yapılan 40 milyon Euro'luk transfer teklifinin ardından gözler Barış Alper'in sonraki satışındna yüzde 20 pay hakkına sahip olan Keçiörengücü'ne çevrildi. Transferin gerçekleşmesi halinde ciddi bir geliri kasasına koyması beklenen Keçiörengücü'nde başkan Sedat Tahiroğlu konuyla ilgili Ekol Sports'a açıklamalarda bulundu.

Daha önce Galatasaray'ın Barış Alper'in payı hakkında kendilerine bir teklif sunmadığını belirten Başkan Tahiroğlu, bunsan sonrası için herhangi bir pazarlığın söz konusu olmayacağını ifade etti.

Tahiroğlu şunları söyledi:

"Barış'ı çok seviyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Uzun yıllar milli takıma da hizmet etsin, bizi gururlandırsın. İngiltere ligine çok uygun bir oyuncu Barış. Barış Alper'in yüzde 20'lik payı için Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Galatasaray teklif gelmeden önce bana gelip pay hakkında pazarlık yapması lazımdı. Teklif geldikten sonra bu pay ile ilgili pazarlık yapmayız."