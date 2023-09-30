Keçisedefi bitkisi kandaki şeker miktarını düşürmeye iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kandaki şeker miktarını düşürmeye iyi gelen keçisedefi bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

-Bol sıvı tüketmek.

-Brüksel lahanası, avokado, brokoli gibi lifli gıdalar tüketmek.

-Ekmek, makarna, şekerli ve gazlı içecekler gibi karbonhidratı bol gıdaları sınırlandırmak.

-Düzenli şeker ölçümü yapmak.

-Kalori alımını azaltmak için porsiyon kontrolü

-Egzersiz yapmak.

-Kiloyu dengelemek.

NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.