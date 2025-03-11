Kedi denize düştü! İtfaiye ve deniz polisi harekete geçti

Kaynak: İHA
Kedi denize düştü! İtfaiye ve deniz polisi harekete geçti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denize düşen kedi, itfaiye ve deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denize düşen kedi, itfaiye ve deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Değirmendere Sahili'nde meydana geldi. Denize düşen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma itfaiye ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

Ekipler kediyi güvenli şekilde sudan çıkardı. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen kedi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedi denize düştü! İtfaiye ve deniz polisi harekete geçti

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